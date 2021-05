Monsignor La Placa nuovo vescovo di Ragusa: "Io compagno di viaggio di tutti voi"

Il Papa ha nominato vescovo di Ragusa mons. Giuseppe La Placa, finora vicario generale della diocesi di Caltanissetta. Lo riferisce il Bollettino della sala stampa vaticana

«La Diocesi di Ragusa è lieta di poter accogliere monsignor Giuseppe La Placa come nuovo vescovo». Così la curia siciliana ha accolto la notizia della nomina del suo nuovo pastore. L’annuncio, in contemporanea con la Sala Stampa Vaticana, lo ha dato oggi a mezzogiorno l’amministratore apostolico monsignor Roberto Asta al clero della Diocesi di Ragusa riunito in cattedrale mentre le campane di tutte le chiese suonavano a festa. Stessa cerimonia si è svolta nella cattedrale di Caltanissetta con il vescovo monsignor Mario Russotto che ha letto al clero nisseno la nomina del Santo Padre.

«Mi preparo a venire a voi - ha scritto in una lettera indirizzata alla sua nuova Diocesi - in semplicità di cuore, con l’unico desiderio di servire la vostra gioia ed essere segno e strumento di Cristo, unico Pastore e guida delle nostre anime».

Il vescovo eletto rivolge quindi un saluto e un «affettuoso pensiero» ai vescovi emeriti monsignor Carmelo Cuttitta e monsignor Paolo Urso; a monsignor Giambattista Diquattro, nunzio apostolico in Brasile; a monsignor Carmelo Ferraro, arcivescovo emerito di Agrigento; all’amministratore apostolico monsignor Roberto Asta; ai sacerdoti, ai diaconi, ai seminaristi, ai fedeli laici, ai fratelli nella fede cristiana che non appartengono alla Chiesa Cattolica.

«Di tutti voi - scrive monsignor La Placa - voglio essere compagno di viaggio, fratello e amico». Un saluto lo rivolge anche alle autorità civili e militari e a coloro che «si dedicano alla guida e al governo delle nostre città». Un «grazie sentito e commosso» infine alla Chiesa di Caltanissetta e al vescovo monsignor Mario Russotto.

