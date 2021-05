Comiso, confiscati beni per 700 mila euro a un trafficante di droga

Su proposta della Procura di Catania, sono stati confiscati beni per 700 mila euro a Biagio Occhipinti, 45enne di Comiso, ritenuto un trafficante di droga.

La misura, eseguita dai carabinieri di Ragusa, è il frutto delle indagini che hanno accertato la sproporzione tra i redditi dichiarati e i beni, taluni intestati a un prestanome e acquisiti con i proventi illeciti. Interessati al provvedimento un locale commerciale di circa 230 metri quadri a Comiso, adibito a negozio di abbigliamento, un appartamento di 165 metri quadri, a Comiso, il 100 per cento di due ditte di Comiso.

Il destinatario del provvedimento è ritenuto socialmente pericoloso ed è stato tratto in arresto nel giugno del 2017 nell’operazione «Proelio», in quanto ritenuto legato a un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, risultata essere contigua a Cosa Nostra, e condannato in primo grado a 8 anni otto e otto mesi di reclusione.

