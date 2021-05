A Ragusa un nuovo hub vaccinale nel Palazzetto dello sport

Un nuovo hub vaccinale a Ragusa città che andrà ad aggiungersi all’hub dell’ospedale civile oltre a quelli presenti a Vittoria area fiere e a Modica di contrada Beneventano. Sarà al Palaminardi, il palazzetto dello sport di proprietà del Comune di Ragusa ma che viene gestito dalla Passalacqua, società di basket femminile.

Per quanto al momento è dato sapere, ci saranno una decina di postazioni per la somministrazione dei vaccini e potrebbe essere operativo dalla prossima settimana e fino al mese di agosto. L’individuazione è stata comunicata dal sindaco di Ragusa, Peppe Cassì che ha riferito della conclusione a seguito di una seriendi sopralluoghi dei tecnici del Comune con l’Asp e la Protezione civile regionale e comunale.

«Una volta eseguiti i necessari interventi di adattamento - spiega il primo cittadino - daremo comunicazione insieme ad Asp dell’apertura del centro, auspicabilmente entro pochi giorni. Voglio ringraziare la Passalacqua Virtus Eirene, che con il suo presidente Davide Passalacqua ha prontamente e con senso di responsabilità rinunciato all’utilizzo dell’impianto. Un ringraziamento sentito va anche a tutto il personale dell’Asp, Polizia Municipale, Protezione civile regionale e comunale giornalmente impegnati per contribuire alla messa in sicurezza della nostra comunità». Per quanto riguarda la situazione contagi, preoccupa Vittoria in cui il dato è in continua e rapida ascesa. Il numero dei positivi in isolamento domiciliare è così suddiviso per comune: Acate 35 (+5 rispetto a ieri); Chiaramonte 18 (-); Comiso 271 (+8); Giarratana 11 (-); Ispica 23 (-2); Modica 117 (-4); Monterosso 8 (-); Pozzallo 83 (-); Ragusa 405 (-16); Santa Croce 52 (-); Scicli 66 (-5); Vittoria 453 (+12). Per i comuni con il maggior numero di contagi se parametriamo i dati di oggi con quelli del 29 aprile abbiamo Comiso con un +14, Modica -12; Ragusa -31 e Vittoria con un +77 negli ultimi 5 giorni.

