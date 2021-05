Camion con piante di marijuana a Vittoria incuriosisce gente: ma è un carico sequestrato

Un camion carico di arbusti di marijuana (diversi quintali) ha attraversato le strade di Vittoria suscitando commenti e curiosità della gente. Si tratta di un grosso sequestro fatto dai carabinieri della compagnia di Vittoria che hanno scoperto una maxi piantagione di marjuana in alcune serre nell’hinterland cittadino. L’operazione è stata condotta con l’ausilio delle unità cinofile. Il camion con il cassone carico di piante, scortato dalle auto dei carabinieri, ha attraversato il centro abitato percorrendo la via Bixio in direzione di piazza del Popolo.

L’operazione è scattata all’alba nella campagna vittoriese in contrada Dragonara dove si trovano le serre per la coltivazione di ortaggi. In una sono state trovate mille piante di marijuana e i carabinieri della compagnia di Vittoria, con personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori «Sicilia» hanno arrestato, per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi e munizioni, un uomo di 49 anni, coltivatore agricolo di Vittoria e un uomo di 54 anni, di origini tunisine.

I militari in un furgone usato dall’uomo di 42 anni hanno trovato un fucile modello sovrapposto cal.12, illecitamente detenuto poiché intestato ad altra persona, e 18 munizioni dello stesso calibro. In un casolare sono stati trovati 7 kg di marijuana, già essiccata, 4 panetti di hashish e oltre 13.000 euro in banconote di piccolo taglio. isc

