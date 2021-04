Pozzallo, demolite le imbarcazioni utilizzate per il trasporto dei migranti

Demolite le imbarcazioni utilizzate per il trasporto illecito dei migranti a Pozzallo e Marina di Ragusa. Le operazioni sono state eseguite negli ultimi giorni e sono appena terminate. Si tratta in totale di 14 imbarcazioni.

Le attività di smantellamento, disposte dall’Autorità Giudiziaria ed eseguite nel pieno rispetto

della normativa vigente in materia di sicurezza, hanno interessato le imbarcazioni sequestrate

nel corso delle azioni di contrasto ai reati di immigrazione clandestina e depositate, in custodia

giudiziale, in apposite aree di raccolta.

L’impegno costante dei funzionari ADM di Siracusa, presenti durante le varie fasi di

demolizione, di recupero e di smaltimento delle imbarcazioni, ha permesso di raggiungere un

obiettivo comune orientato alla salvaguardia dell’ambiente.

