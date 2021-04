Da Ragusa a Lentini per rubare alcolici in un supermercato: arrestata una donna

Una donna, Arianna La Cognata, ragusana di 42 anni, è stata arrestata dai carabinieri di Lentini, dopo essere stata sorpresa a rubare varie bottiglie di liquori all’interno di un supermercato.

Ieri pomeriggio la donna, giunta a Lentini da Ragusa, suo luogo d’origine, è entrata in un supermercato all’ingresso del paese ed ha iniziato ad aggirarsi in modo sospetto tra gli scaffali degli alcoolici. La sua presenza non è passata inosservata ad altri clienti che hanno dato l’allarme e così poco dopo una pattuglia della locale Stazione ha identificato la donna, che nel frattempo aveva passato la barriera antitaccheggio portando con sé, nascoste in alcune borse da viaggio, varie bottiglie di superalcolici di varie marche, prelevate furtivamente poco prima dagli scaffali.

La refurtiva, del valore commerciale di circa 250 euro è stata restituita al legittimo proprietario.

Dagli approfondimenti, è emerso che La Cognata era sottoposta all’obbligo di dimora nel comune di Ragusa con permanenza in casa nelle ore notturne. La donna, pertanto, è stata arrestata e posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria aretusea in regime di arresti domiciliari, con richiesta alla questura di applicazione del foglio di via obbligatorio ed applicazione di sanzione amministrativa per aver violato anche le norme antiCovid, essendo uscita senza giustificato motivo dal comune di residenza malgrado l’attuale situazione di zona arancione.

