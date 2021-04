Focolaio in un coro parrocchiale di Ragusa, venti contagiati

Sono 20 le persone positive al Covid ed alcuni parenti sono in terapia intensiva. Si tratta del coro di una parrocchia di Ragusa. Ne parla il manager dell’Asp, Angelo Aliquò in uno sfogo amaro sui social intitolato «Il Corovirus (la variante degli sprovveduti)».

Il direttore generale dell’Asp 7, scrive, infatti: «Se non fosse da piangere ci sarebbe da ridere: ma davvero per adesso non si può fare a meno di un coro? Evidentemente no! Così, dopo il sassofonista che questa estate ha spruzzato il virus tra i tavoli degli invitati di un paio di matrimoni, ecco i nuovi fenomeni: i coristi. Altri contagi e altre persone in pericolo di vita. Altra sofferenza, altre lacrime e ancora paura (dopo però, in ritardo). E altro duro lavoro per il personale sanitario fuori e dentro gli ospedali. E speriamo che finisca bene».

Oggi sono 1061 i positivi in provincia di Ragusa; 948 in isolamento domiciliare, 56 ricoverati (di questi 13 in terapia intensiva) e 12 nella Rsa Covid. Ecco i dati comune per comune, parametrati a quelli del 7 aprile: Acate 32 (-13), Chiaramonte Gulfi 8 (-), Comiso 129 (+1), Giarratana 10 (+2), Ispica 10 (-1), Modica 92 (+21) Monterosso Almo 2 (-1), Pozzallo 41 (+4), Ragusa 272 (+18), Santa Croce Camerina 46 (-6), Scicli 154 (-20), Vittoria 165 (+39).

© Riproduzione riservata