Lutto nel mondo del giornalismo: è morto Elio Alfieri, protagonista dell'emittenza privata ragusana

Lutto nel mondo del giornalismo: è morto in ospedale, a Catania, il giornalista Elio Alfieri, una delle voci più note dell'emittenza privata ragusana. Era stato colto da malore un mese fa in casa a Vittoria ed era stato ricoverato in un ospedale catanese dove adesso è morto.

Aveva 67 anni, era stato giovanissimo tra i pionieri dell'informazione radiofonica. Alfieri, Per alcuni anni era stato direttore dell'emittente televisiva E20 Sicilia di Vittoria.

