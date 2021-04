Ragusa rischia la zona rossa, il sindaco: "Aumento dei contagi preoccupante"

L’impressione è che la soglia di guardia sia stata superata. A Ragusa il numero dei contagi sta salendo in modo rapido e preoccupante e il sindaco Giuseppe Cassì scrive su Facebook: «Il numero di contagi nella nostra città negli ultimi giorni è aumentato in modo preoccupante, e Ragusa potrebbe essere presto inserita in zona rossa, come già accaduto per decine di altri comuni siciliani. Sono in costante contatto con i vertici dell’Asp, a cui compete il monitoraggio, la elaborazione e la trasmissione dei dati. Seguiranno a breve ulteriori comunicazioni». E queste comunicazioni potrebbero già arrivare in giornata; si attendono i dati di oggi ancora non disponibili, per delineare - nell’elaborazione settimanale - l’andamento dei contagi che potrebbe risultare determinante.

Ecco i dati del 4 aprile: Acate 34 (-2), Chiaramonte Gulfi 8 (-2), Comiso 124 (+8), Giarratana 5 (+4), Ispica 18 (+1), Modica 65 (+12) Monterosso Almo 2 (-), Pozzallo 31 (+4), Ragusa 260 (+22), Santa Croce Camerina 50 (+1), Scicli 186 (+7), Vittoria 103 (+10).

