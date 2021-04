Pozzallo, scomparso senzatetto tedesco di 25 anni: ricerche in corso

Dalla tarda serata di martedì non si hanno notizie di Nico Schwann, di nazionalità tedesca di 25 anni e senza fissa dimora a Pozzallo. Le segnalazioni della scomparsa provengono dagli esercenti le attività commerciali presenti nella zona di Via Dell’Arno, in prossimità della quale Schwann usa transitare e sostare, i quali hanno ritrovato l’inseparabile cane che continua a piangere sperando nel ritorno del padrone.

La Polizia locale sta attualmente tentando di rintracciare il giovane nell’ambito urbano verificando in particolare luoghi in stato di abbandono che si prestano ad ospitare soggetti senza fissa dimora. Nico Schwann è alto circa 1,80, magro, capelli biondi pettinati tipo «rasta», occhiali da vista rotondi e parla in lingua inglese. Indossa solitamente una felpa verde e pantaloni color nocciola.

Sono stati attivati anche i volontari del Gruppo Comunale della Protezione Civile che parteciperanno alle ricerche, mentre una prima informativa dettagliata sulle attività sin qui svolte è stata inviata al Prefetto di Ragusa. Chiunque avesse notizie del giovane può informare il comando della Polizia locale al numero 0932 1839408.

© Riproduzione riservata