Tragedia a Chiaramonte Gulfi, motociclista muore in un incidente: scontro fatale con un camion

Tragico incidente nella serata di ieri a Chiaramonte Gulfi, nel Ragusano. Un uomo di 35 anni, Adriano Parisi, è morto all'ospedale Guzzardi di Vittoria dove era stato ricoverato in seguito al terribile impatto tra la sua moto e un camion avvenuto in contrada Orto Rabbito. Un sinistro di cui non si conoscono ancora le cause ma la cui violenza è stata fatale per il giovane.

I soccorritori del 118 hanno portato il 35enne al Pronto soccorso di Villaggio Gulfi ma le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Da lì il trasferimento all'ospedale di Vittoria dove i medici hanno tentato il tutto per tutto senza successo: troppo gravi le lesioni riportate nello scontro, per Adriano non c'è stato nulla da fare. L'uomo lascia la compagna e due figli.

Sull'incidente indaga la procura di Ragusa che ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale. Si attende di conoscere il responso delle forze dell'ordine, i cui rilievi sul luogo del sinistro saranno decisivi per chiarire la dinamica. Sarà ascoltato il conducente del camion mentre i due mezzi verranno sequestrati.

