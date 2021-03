Punta la pistola contro due poliziotti, arrestato un uomo a Ragusa

Punta la pistola contro due poliziotti. E’ accaduto a Ragusa dove gli uomini della Squadra mobile hanno arrestato un 32enne, accusato di minaccia a pubblico ufficiale e detenzione di una pistola ad aria compressa priva del tappo rosso a uso esclusivo in poligono.

Gli agenti in servizio antirapina per le vie del centro storico di Ragusa, nei pressi della via Odierna, avevano notato un ingorgo stradale provocato dal conducente di un’auto che si era fermato al centro della strada per discutere con un pedone.

Il personale di polizia ha sollecitato a riprendere la marcia e il pedone ha inveito contro di loro, dicendo che avrebbero dovuto aspettare che finisse di parlare. A questo punto, dopo ripetuti inviti a spostarsi, per far sì che venisse liberata la strada, l’uomo ha interrotto la conversazione, si è diretto verso la propria auto parcheggiata nelle immediate vicinanze e ha preso una pistola.

Con in pugno l’arma, si è rivolto ai poliziotti: «Ora ve lo dico io chi si deve spostare», ha detto. Gli agenti gli hanno intimato di gettare l’arma, ma l’altro è fuggito. Preso subito dopo, è stato posto agli arresti domiciliari. AGI

