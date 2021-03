Traffico di droga a Pozzallo, arrestati padre e figlio

Un uomo di 64 anni, G.S., e il figlio di 32, S.S., sono stati arrestati a Pozzallo dai carabinieri nell'ambito di una indagine su ingenti quantitativi di droga smerciati nel paese. Devono rispondere di detenzione e traffico di droga.

Il primo è stato posto agli arresti domiciliari, il secondo è stato rinchiuso in carcere. Durante le indagini in un garage del paese sono stati sequestrati 7,9 chili di marijuana e un'arma clandestina che sarebbero stati nella disponibilità del giovane. Gli arresti sono stati resi noti dopo che il Tribunale del riesame di Catania ha ritenuto che la mole di elementi raccolti fosse tale da giustificare la misura della custodia cautelare e dopo il pronunciamento della Cassazione, che ha rigettato il ricorso degli imputati. L'indagine è culminata in un sequestro, operatori insieme con le Fiamme Gialle, di denaro contante, conti bancari e beni mobili ed immobili per un valore di 200.000 euro.

