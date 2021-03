È morto il professore Peter Van Soest, fu il "padre" del Corfilac di Ragusa

È morto ieri il professore Peter J. Van Soest, docente emerito della Cornell University Ithaca New York, per anni vicino al Corfilac di Ragusa, l’ente di ricerca scientifica che si occupa della filiera lattiero-casearia siciliana.

Le sue conoscenze scientifiche e tecniche hanno permesso di migliorare l’attività di decine e decine di produttori zootecnici iblei riuscendo a raggiungere standard qualitativi che hanno permesso di ottenere anche la certificazione Doc del formaggio Ragusano.

Per il professor Giuseppe Licitra, docente dell’Università di Catania e presidente del Corfilac, «non ci sono parole per ricordare Peter, sì, per tutti era Peter, nonostante fosse un vero genio, colui che ha cambiato la nutrizione animale nel mondo. Un genio in continua evoluzione che amava confrontarsi con chiunque, con umiltà, nonostante fosse impossibile misurarsi scientificamente con lui. Peter è certamente da considerare il padre del Corfilac, dove dagli anni 90 e fino al 2010 ha speso almeno un mese l’anno».

