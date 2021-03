Comiso, straniero senza lavoro minaccia di darsi fuoco davanti al Comune

Ha minacciato di darsi fuoco davanti al Comune di Comiso: protagonista del gesto, stamattina, un tunisino. disperato perché senza lavoro. L'uomo si è recato al Comune per poter parlare con il sindaco, Maria Rita Schembari, e pare che non volesse registrarsi all'ingresso: per questo motivo non è stato fatto passare.

Così, ha preso una bottiglia di alcool e se l'è buttata addosso, minacciando di darsi fuoco con un accendino che aveva in mano. Alcuni dipendenti comunali lo hanno convinto a desistere.

Sono intervenuti l'ambulanza del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

