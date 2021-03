Coronavirus, Scicli zona rossa ma i contagi aumentano ancora: sono 131 i positivi

Continuano a salire i contagi a Scicli, da oggi unica zona rossa del Ragusano, mentre nel resto della provincia si registra una leggera flessione. I dati dei soggetti positivi a Scicli è di 131 (+8 rispetto a ieri), Acate 56 (+1), Chiaramonte 2 (-3), Comiso 21 (+3), Giarratana 5 (-), Ispica 26 (-1), Modica 22 (-3), Monterosso 3 (-), Pozzallo 16 (-), Ragusa 106 (-1), Santa Croce 51 (-), Vittoria 57 (-4).

Nessun decesso registrato nella giornata di oggi. Al Giovanni Paolo II di Ragusa ci sono 25 persone ricoverate in Malattie infettive (di cui 1 da fuori provincia); 7 in area grigia e 4 in Terapia intensiva (di cui 1 da fuori provincia). Al Guzzardi di Vittoria, 5 i ricoveri in area Covid (di cui uno da fuori provincia. Si procede intanto con le vaccinazioni dei soggetti cosiddetti «fragili».

Stamane all’hub vaccini di Ragusa, sono stati somministrate 24 dosi di Moderna, domani si riprende con la somministrazione Pfizer. Centro hub quindi operativo.

© Riproduzione riservata