Vittoria, recuperati trattori e arnesi agricoli rubati: si cercano i proprietari

Si intensificano i controlli dei carabinieri di Vittoria contro i furti e saccheggiamenti nelle aziende agricole. Durante uno dei rastrellamenti, sono stati trovati diversi arnesi e macchinari agricoli nascosti all'interno di un garage, pertinenti alle abitazioni di alcuni cittadini di etnia rumena, di età compresa tra i 21 e i 42 anni.

In particolare sono stati rinvenuti: un trattore marca Antonio Carraro privo di targa e carta di circolazione; motoseghe di varie marche; flaconi e sacchi di fitofarmaci di diversa capacità e marchi; bobine di rete plastificata per serre da mt. 1 per mt. 100 ciascuna;

Al termine delle perquisizioni, sono stati denunciati - per il reato di ricettazione in concorso - due rumeni che non hanno saputo fornire la provenienza dei materiali rinvenuti. Uno dei due è stato inoltre denunciato anche per illecito smaltimento di rifiuti perché, in un'area di circa 200 mq all'interno della propria azienda agricola, aveva realizzato una discarica abusiva di plastica, piante secche, contenitori di polistirolo, bottiglie in plastica e di vetro nonchè fusti vuoti di disserbanti.

La refurtiva e la discarica sono stati sottoposti a sequestro.

I Carabinieri cercano i legittimi proprietari degli oggetti rinvenuti e fanno appello ai diretti interessati di presentarsi presso il Comando dei Carabinieri di Vittoria, portando con sé copia della denuncia di furto ed eventuali fotografie degli oggetti derubati necessari per effettuare il riconoscimento della merce ed avviare l’iter per la successiva restituzione.

