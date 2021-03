Modica, rimprovera giovani che disturbano la quiete e viene picchiato: denunciati 3 minorenni

Tre giovani minorenni modicani sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Modica per lesioni personali in concorso. Le indagini erano iniziate dopo che un residente nella zona di via Sulsenti era rimasto vittima di un’aggressione da parte di alcuni giovani nel mese di febbraio. I fatti si erano svolti nei pressi di un impianto sportivo di pertinenza comunale in costruzione, divenuto frequente luogo di ritrovo di giovani, in buona parte minorenni, che talvolta arrecavano disturbo con l’utilizzo dei loro ciclomotori e con schiamazzi.

Un residente della zona era intervenuto e aveva richiamato i ragazzi a tenere un comportamento più rispettoso e meno chiassoso. I giovani, mentre l’uomo stava risalendo sul proprio veicolo, gli hanno prima chiuso un arto nella portiera e successivamente lo hanno aggredito con calci e pugni. L’uomo si è recato al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore dove è stato medicato e ha ricevuto alcuni giorni di prognosi per le lesioni subite. Dall'indagine si è giunti ai tre minori che sono stati deferiti alla Procura per i minorenni di Catania.

