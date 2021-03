Migranti sbarcati ad Augusta, 19 minori sono positivi: isolati nell'hotspot di Pozzallo

Si è conclusa la prima parte dello sbarco di migranti da nave Azzurra, per fine quarantena; 61 sono partiti per il Cara di Bari e 7 sono stati indirizzati nei nostri centri di accoglienza del Ragusano. Diciannove minori non accompagnati, - che per norma non possono essere trasferiti sulle navi quarantena -, sono invece stati portati da Augusta (dopo lo sbarco da Sea Watch 3) e isolati all’interno dell’hot spot di Pozzallo, perchè positivi e asintomatici. Altri migranti a fine quarantena scenderanno dalla nave lunedi. La nave attenderà in rada.

