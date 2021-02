Due serre per coltivare marijuana nascoste in villa, arrestato un giovane di Vittoria

Un 22enne disoccupato di Vittoria è stato arrestato da carabinieri della locale compagnia per coltivazione e spaccio di sostanze stupefacenti. In una stanza di una villa in aperta campagna, a lui in uso, militari dell’Arma hanno trovato e sequestrato due impianti «indoor» per la coltivazione di marijuana.

Gli impianti di coltivazione rinvenuti, entrambi di ultima generazione, costruiti con strutture in metallo ricoperte da tende termiche marca hydroshoot, alimentati da deumidificatori, ventilatori, aspiratori, aeratori e alcune lampade alogene e riscaldanti, consentivano al giovane pusher di coltivare quindici piantine di marijuana.

Inoltre, all’interno della sua camera da letto, i carabinieri hanno trovato 0,5 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Il 22enne è stato arrestato e posto domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria di Ragusa.

