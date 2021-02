Ocean Viking ad Augusta: 49 migranti positivi al Covid, 125 minori trasferiti nel Ragusano

Sono 41 gli adulti e 8 i minori non accompagnati risultati positivi al Covid19 durante l’esecuzione dei tamponi sui migranti arrivati ieri sera nel porto di Augusta a bordo della Ocean Viking. Sulla nave della ong SOS Mediterranèe ci sono 422 stranieri, tra cui 140 minori, salvati nei giorni scorsi al largo delle coste libiche.

"Le operazioni sono tutt'ora in corso, il dato è provvisorio", dice all’AGI il prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto, che sta coordinando le attività sulla nave, su cui ci sono il personale dell’Ufficio sanitario marittimo e dell’Asp di Siracusa, con quest’ultimo incaricato di sottoporre i migranti ai tamponi. In merito alla situazione dei minori non accompagnati, 125 i sono indirizzati al centro Don Pietro in provincia di Ragusa. Sono tutti negativi ai controlli anticovid. Tutti gli altri migranti andranno nella nave quarantena Rapsody.

È stato revocato, intanto, il sit in di protesta dei lavoratori dell’hotspot di Pozzallo, indetto da Fp Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil e programmato per questa mattina. Una delegazione è stata ricevuta dal Prefetto, Filippina Cocuzza. Dalla Prefettura è stata confermata e garantita massima attenzione nei confronti dei lavoratori nell’opera di mediazione con la cooperativa che gestisce il servizio sia all’hot spot di Pozzallo sia al centro Don Pietro.

I lavoratori lamentavano ritardi nei pagamenti e poca chiarezza da parte della ditta nell’impiego degli operatori preoccupati anche del mantenimento delle cosiddette 'clausole sociali'. AGI

© Riproduzione riservata