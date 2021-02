Si torna in classe alle superiori, più bus sulla tratta Pozzallo-Ispica e controlli anti-assembramenti

Domani in Sicilia si torna in classe anche nelle scuole superiori, sebbene con turni che prevedono, di volta in volta, la presenza del 50% degli studenti per aula. Potenziato, in tal senso, anche il trasporto pubblico locale. Nel Ragusano per il tratto Pozzallo-Ispica saranno aggiunte nuove corse, mentre per Modica vi saranno pullman con maggior capienza. È quanto garantito dall' AST, durante il tavolo di coordinamento presieduto dal Prefetto di Ragusa per affrontare la tematica del trasporto pubblico locale degli studenti delle scuole secondarie, di secondo grado, in vista della ripresa della didattica in presenza.

A darne notizia è il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, che garantisce l'impegno per evitare assembramenti: "Cercheremo di controllare e vigilare che il tutto proceda nel migliore dei modi, garantendo il non assembramento alla partenza e all'arrivo dei pullman mediante la vigilanza della Polizia Municipale", assicura il primo cittadino.

"L'obiettivo è quello di permettere ai ragazzi di ritornare in classe in modo più sicuro, auspicando che sia un primo passo verso la normalità" afferma l'assessore alla pubblica istruzione Alessandra Azzarelli.

Al tavolo in prefettura hanno partecipato i referenti dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione , dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture, il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, i Sindaci della provincia, il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale, il rappresentante territoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i Responsabili delle aziende di trasporto pubblico locale e il rappresentante della Consulta Giovanile Provinciale.

