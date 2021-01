Anziano scomparso a Modica, avviate le ricerche anche con i droni

Proseguono le ricerche nel Ragusano di Giovanni Supan, 90 anni, scomparso ieri da casa e per il quale è stato attivato il piano per la ricerca di persone scomparse.

Una riunione, coordinata dalla prefettura, si è svolta al Centro operativo comunale di Modica, con tutte le forze operative coinvolte. Supan, corporatura esile, alto un metro e 80 centimetri, nato in Austria, residente a Tarvisio ma domiciliato a Modica, vive con la sorella e i nipoti in via Nazionale sulla Modica-Ispica, nel Ragusano.

Le sue condizioni di salute sono buone, ma soffre di demenza senile. L’uomo si è allontanato ieri mattina da casa e non vi ha fatto più ritorno. I familiari hanno allertato le forze dell’ordine coinvolgendo i carabinieri. Nel momento in cui si è allontanato - conferma la Prefettura - indossava un paio di jeans, una giacca tipo militare verde, cappellino verde, tracolla stesso colore e un paio di scarponi di tipo militare, viene descritto come un buon camminatore. Non ha con sè il telefonino. L’uomo ha capelli e baffi bianchi.

Sono state impegnate 8 squadre con cani da ricerca che hanno seguito per un tratto le tracce dell’uomo che porterebbero verso una zona extra urbana. Il territorio difficile, in parte impervio e le condizioni meteo non agevolano le ricerche che sono state interrotte alla mezzanotte e riprese stamattina.

Al gruppo di lavoro si è aggiunto anche il Corpo forestale e si sta contattando un ulteriore gruppo di volontari che ha la disponibilità di droni che potrebbero facilitare l’individuazione dell’uomo ed accelerare le ricerche.

