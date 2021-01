Coronavirus, l'Asp di Ragusa stoppa i "furbetti" del vaccino: per loro niente seconda dose

Sulla base di specifiche indicazioni da parte del competente assessorato regionale alla Sanità, la direzione strategica dell’Asp di Ragusa ha disposto la sospensione da domani della somministrazione della seconda dose dei vaccini ai soggetti che non ne avevano diritto, perché non rientranti nel target della prima fase.

Saranno vaccinati con la seconda dose soltanto i soggetti che hanno ricevuto la prima dose, rientranti nel target definito come prima fase dalle circolari regionali. Non incorrono nei veti relativi al secondo richiamo, quei soggetti convocati in buona fede per finalità di risparmio della spesa (escludere la dispersione del vaccino), previa istanza dell’interessato da autorizzare di volta in volta dal Responsabile del singolo punto vaccinale.

Insieme al modulo di consenso ogni soggetto dovrà presentare una autodichiarazione che attesti la piena appartenenza al target definito dalle circolari regionali. La direzione strategica dell’Asp ha ricordato anche che coloro i quali dovessero attestare false dichiarazioni verranno deferiti alla autorità giudiziaria.

Nei giorni scorsi aveva sollevato una bufera politica, con risvolti giudiziari, quanto accaduto nel ragusano - in particolare a Scicli ma anche a Comiso e a Vittoria - dove erano state somministrate dosi di vaccino a non aventi diritto.

