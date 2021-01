Inseguimento per le strade di Vittoria, un arresto

Inseguimento nella serata di ieri per le strade di Vittoria. Il conducente di un’auto non si è fermato all’alt degli agenti di polizia. L’uomo ha accelerato, ma il veicolo ha finito per capovolgersi. Dall’auto sono venute fori altre due persone, che si sono date alla fuga.

Uno di essi è stato bloccato dalla polizia, e trasferito al pronto soccorso, da cui poi è stato dimesso. Quanto al conducente, un 39enne, è stato trovato in possesso di coltello richiudibile di lunghezza complessiva di 14 cm, di un trapano e un’ascia di cui avevano tentato di liberarsi durante la fuga, ritenuti arnesi adatti allo scasso. E non aveva la patente di guida. E’ stato arrestato.

L’altro uomo è stato, invece, denunciato: si cerca, adesso di risalire all’identità del terzo occupante la vettura.

