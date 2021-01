Fibra ottica a Ragusa, collegati oltre 11mila immobili

La fibra ottica ha raggiunto a Ragusa in oltre 11mila unità immobiliari. Lo annuncia in una nota Open Fiber che ha aperto la commercializzazione dei servizi in fibra ultraveloce nei quadranti Sud e Ovest della città.

I quartieri interessati sono in particolare quelli di San Luigi, Palazzello e Villa Pax e le zone nelle vicinanze di Viale Europa e Via Archimede. L’obiettivo è raggiungere 24mila tra case, negozi e uffici inclusi nel piano di cablaggio in modalità FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa). Grazie a un investimento diretto di circa 8 milioni di euro, Open Fiber a Ragusa sta realizzando una infrastruttura di telecomunicazioni a banda ultralarga estesa per 132 chilometri .

"I lavori - si legge nella nota- procedono velocemente anche grazie alla collaborazione del Comune di Ragusa, un proficuo rapporto evidenziato dalla convenzione stipulata tra l’ente pubblico governato dal sindaco Giuseppe Cassì e la società diretta dall’amministratore delegato Elisabetta Ripa.

"Mai come in questi mesi - afferma Giovanni Giuffrida, assessore comunale ai lavori pubblici - un accesso al web ultraveloce è diventato un’esigenza insopprimibile per la comunità, anche per quei cittadini meno avvezzi all’uso di strumenti digitali".

