Asp Ragusa, incontro formativo su servizio civile

Incontro informativo, il prossimo 19 gennaio, sui progetti di Servizio Civile Universale - di Asp Ragusa per l’impiego di 56 operatori. La scadenza del bando è fissata per l’8 febbraio. L’incontro, dalle 15 alle 17, è organizzato in modalità webinar e per iscriversi, entro le 11 di martedì 19, è necessario inviare una e-mail al seguente indirizzo: servizio.civile@asp.rg.it.

Oggetto: "Iscrizione incontro informativo SCU del 19 gennaio 2021". L’ufficio servizio civile dell’Asp Ragusa comunicherà tramite mail le istruzioni e il link per la partecipazione al suddetto seminario.

© Riproduzione riservata