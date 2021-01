Pugni e schiaffi alla convivente, ordine di carcerazione per un 30enne di Comiso

È accusato di maltrattamenti ai danni della convivente quarantunenne, sua connazionale, il romeno di 30 anni arrestato dai poliziotti di Comiso. È destinatario di un ordine di carcerazione, emesso dal tribunale di Ragusa, su richiesta dalla procura, in aggravamento di altra misura cautelare.

La sera del 4 gennaio una volante del commissariato era intervenuta in casa della vittima che aveva segnalato di esser stata percossa dall’uomo. Ubriaco, le aveva sferrato pugni e schiaffi, così come era accaduto la sera del 31 dicembre. Quella volta tacque. Non ora.

L’uomo, dopo aver trascorso un periodo di custodia cautelare in carcere per lo stesso reato, era stato recentemente collocato agli arresti domiciliari dopo che la compagna aveva manifestato la volontà di riaccoglierlo in casa. Adesso è finito nel carcere di Ragusa

