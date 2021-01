Drammatico incidente a Comiso, muore con la moto a 14 anni: 8 vittime in Sicilia da inizio 2021

Un ragazzo di 14 anni, Andrea Alabiso, è morto nella tarda serata di ieri in un incidente stradale che si è verificato a Comiso in via Biscari. Il ragazzo, che era in sella alla sua moto, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro un palo. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118.

Il giovane Andrea stava rientrando a casa. Lui era in moto e a seguirlo, in auto, c'erano i suoi genitori che hanno quindi assistito al tragico incidente del figlio. Le condizioni di Andrea sono apparse subito molto gravi: il ragazzo è stato caricato in ambulanza, ma è morto poco dopo l'arrivo all'ospedale Guzzardi di Vittoria.

Il ragazzino frequentava la prima classe del liceo scientifico Giosuè Carducci di Comiso. Appassionato di calcio, giocava tra i Giovanissimi della squadra cittadina. Aveva fatto parte anche dei gruppi scout di Comiso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per accertare l'esatta dinamica dell'incidente.

Si tratta dell'ottava vittima di incidenti stradali in Sicilia dall'inizio del 2021.

Sempre ieri, lungo la strada provinciale 4, fra Piazza Armerina e Valguarnera Caropepe, è morto Carmelo Rubino, 56 anni, insegnante di ballo e animatore di migliaia di feste con la sua attività di tecnico di service. Ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Umberto I anche la moglie, che viaggiava con lui.

L'auto sulla quale i due coniugi erano a bordo è finita in una scarpata dopo avere perso aderenza a causa del ghiaccio. Carmelo Rubino è stato sbalzato fuori dall’auto ed è morto sul colpo. Per lui ogni soccorso è stato inutile.

