Comiso, 10 slot machine abusive in un bar: sanzioni per 200 mila euro

Controlli anti-Covid nel Ragusano da parte della guardia di finanza. A Comiso, militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, congiuntamente a militari della Compagnia di Vittoria, hanno controllato un bar al cui interno era presente un “corner” per effettuare giocate e scommesse, già precedentemente sottoposto a sequestro ma il titolare del locale aveva rimosso i sigilli dalla zona del locale sequestrata per installare 10 “slot machines” non collegate alla rete telematica dell’amministrazione finanziaria, allo scopo di evitare il prescritto monitoraggio reale delle giocate effettuate. L'uomo è stato quindi denunciato e sono state elevate sanzioni amministrative per 200.000 euro.

I militari della Tenenza di Modica sono intervenuti in un esercizio commerciale a Scicli dove sono stati sottoposti a sequestro oltre 64.000 articoli (per un valore commerciale di circa 30.000 euro), tra i quali, in particolare, luminarie, addobbi natalizi e giocattoli, ritenuti potenzialmente pericolosi per la salute perché privi del marchio “CE” e, dunque, non a norma.

Anche a Pozzallo i militari della Tenenza hanno potenziato i servizi di vigilanza all’interno dell’area portuale, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Qui le fiamme gialle hanno sottoposto a controllo un cittadino extracomunitario residente a Malta e in procinto di imbarcarsi sul catamarano veloce “Saint Jean Paul II”. Dall’ispezione sul bagaglio al seguito venivano scoperti, abilmente occultati tra le pieghe dei vestiti, più di 30 smartphone e tablet di cui alcuni nuovi ma privi di custodia originale e oltre 68.000 euro in banconote di piccolo e medio taglio. Il materiale è stato sequestrato e l'uomo è stato segnalato per il reato di “ricettazione”.

A Ragusa una pattuglia composta da militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e della locale Compagnia, nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti ha controllato tre extracomunitari che si trovavano al capolinea dei pullman extraurbani a piazza Zama. Negli zaini sono stati trovati in tutto 88 grammi di marijuana: i tre sono stati denunciatia piede libero per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti e la droga è stata sequestrata.

