Vittoria, commercianti fanno ricorso all'ordinanza anti-Covid della Regione

Confesercenti Ragusa e un gruppo di 93 commercianti di Corso Cavour e del centro di Vittoria hanno presentato ricorso al Tar di Catania contro le ordinanze del presidente della Regione siciliana che hanno disposto la zona rossa dal 3 novembre al 3 dicembre. Rappresentati dinanzi al Tar Catania, le imprese hanno chiesto un risarcimento alla Regione.

Dice il presidente di Confesercenti provinciale, Luigi Marchi: «I provvedimenti sono chiaramente illegittimi e per questo abbiamo deciso di agire al fine di ottenere quantomeno un risarcimento simbolico da parte dell’amministrazione regionale. La Regione ha adottato provvedimenti enormemente lesivi senza neppure disporre un ristoro simbolico in favore di piccole imprese che non si sa per quanto tempo ancora riusciranno a reggere l’urto di una situazione gravissima, gestita in maniera imbarazzante dall’amministrazione».

Per coprire l’evasione finge di essere stato investito dalla ex moglie che, invece, era costretta a letto da una grave malattia. Manette per un marocchino di 36 anni, arrestato dai carabinieri del comando provinciale di Catania per evasione. E’ stato sorpreso dai militari di pattuglia nei pressi dell’ospedale Garibaldi centro: ha inscenato un finto incidente causato dalla ex moglie la quale, alla guida della propria auto, lo avrebbe investito colpendolo alle gambe. I militari, dopo averlo fatto visitare dai medici del pronto soccorso, che gli hanno diagnosticato delle lievissime lesioni guaribili in appena 4 giorni, hanno verificato quanto detto dall’extracomunitario recandosi in casa della ex moglie, dove hanno potuto constatare come fosse costretta a letto da una grave malattia. L’arrestato è stato ricollocato agli arresti domiciliari così come deciso dal giudice in sede di convalida. AGI

© Riproduzione riservata