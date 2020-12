Ragusa, il Papa accetta le dimissioni del vescovo Cuttitta

Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale della Diocesi di Ragusa, presentata dal vescovo monsignor Carmelo Cuttitta. Lo riferisce il Bollettino della Sala stampa vaticana.

La Santa Sede ha nominato padre Roberto Asta già vicario generale della Diocesi di Ragusa, quale amministratore per la diocesi in attesa di individuare un nuovo vescovo.

Monsignor Cuttitta, palermitano di 58 anni, amico e allievo di padre Puglisi, era stato nominato vescovo di Ragusa il 7 ottobre 2015. «Ho rassegnato le dimissioni da pastore di questa diocesi perchè le mie condizioni di salute non mi consentono di potere assolvere un incarico tanto impegnativo - spiega Cuttitta -, l’ho fatto per il bene di questa Chiesa che merita di avere un vescovo efficiente, e anche per avere l’opportunità di dedicarmi alla cura della mia precaria salute». ù

«In questi 5 anni - ha aggiunto molto commosso e tra le lacrime - ho cercato di dare il meglio di me stesso. Chiedo perdono se ho omesso qualcosa o non sono stato all’altezza delle vostre aspettative, non per malafede, ma per i limiti della condizione umana. Vi porterò nelle mie preghiere e nel mio cuore laddove potrò svolgere il mio servizio consentitomi dalle mie condizioni di salute.Un abbraccio fraterno a tutti voi. Vorrei solo scusarmi se non ho saputo o potuto fare quello che volevo».

Prima monsignor Cuttitta aveva letto il testo della nunziatura apostolica con la quale si dava comunicazione dell’accettazione della richiesta di dimissioni formalizzata il 27 novembre: «Il Santo Padre esprime vicinanza e gratitudine per il suo servizio e la sua sensibilità».

Il 9 gennaio alle 16 è prevista una concelebrazione eucaristica per consentire ai fedeli di stringersi al loro pastore, ringraziarlo e affidarlo al Signore.

