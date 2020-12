La guardia di finanza ha sequestrato in un negozio a Scicli gestito da un cinese oltre 64.000 articoli ritenuti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori per un valore di circa 30.000 euro. Sequestrati luminarie, addobbi natalizi e giocattoli, privi del marchio «CE» e, dunque, non a norma.

© Riproduzione riservata