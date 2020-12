Tamponi rapidi nel Ragusano, 14 positivi su quasi 2 mila test

Screening con i tamponi per il contrasto ai contagi da Covid-19 a cura dell’azienda sanitaria, anche ieri nel Ragusano, in collaborazione con amministrazioni comunali e volontari. Su 1.966 test rapidi somministrati sono stati registrati 14 positivi (Vittoria 10, Pozzallo 2, Modica 2); 104 gli esami eseguiti a fuori sede, tra questi non si sono riscontrati casi di positività al virus.

Ieri in Sicilia si sono registrati in tutto 878 nuovi casi di coronavirus con un tasso di positività al 12,1%. Ventidue le vittime Scendono ancora i ricoverati, con -20 in regime ordinario e -8 in terapia intensiva.

Con i nuovi casi sono 33.843 gli attuali positivi. Di questi sono ricoverati 1.245 pazienti. In isolamento domiciliare 32.598. Sul fronte della distribuzione fra le province Catania registra 278 nuovi casi, Palermo 180, Messina 190, Ragusa 61, Trapani 50, Siracusa 55, Agrigento 14, Caltanissetta 16, Enna 34.

© Riproduzione riservata