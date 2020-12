Nuovo sistema di videosorveglianza a Pozzallo, installate 49 telecamere

Un nuovo sistema di videosorveglianza entra in funzione a Pozzallo. Le nuove telecamere operative sono 49: si tratta di attrezzature ad alta definizione che servono a tenere sotto controllo tutti i plessi scolastici, le piazze e le strade del centro dove, troppo spesso, soprattutto di notte, si sono verificati episodi di vandalismo.

Sotto osservazione anche i varchi di entrata e di uscita dalla città che da ora in poi saranno sorvegliati grazie a 8 telecamere con sistema di lettura delle targhe in ingresso e in uscita dal perimetro urbano che rilevano mediamente circa 20.000 transiti giornalieri.

"Si tratta di una delle più importanti azioni a favore della sicurezza realizzate nella nostra città – afferma il sindaco Roberto Ammatuna – attraverso un modello avanzato, con tecnologie d'avanguardia e con un alto livello di definizione, che garantisce standard di sicurezza pari quelli delle grandi aree urbane".

"È una risposta concreta - continua il sindaco - a coloro, Forze dell'ordine e Polizia municipale, che sono impegnati ogni giorno nel garantire la sicurezza e, nello stesso tempo, è la risposta ad un bisogno di presidio del territorio che legittimamente viene evidenziato dai cittadini. L’attivazione di questo sistema, finanziato dal Ministero dell’Interno, (Pozzallo è l'unico comune in provincia di Ragusa ad aver ottenuto il finanziamento per la videosorveglianza) fortemente voluto dalla Prefettura di Ragusa e progettato sulla base delle precise indicazioni del Comitato ordine e sicurezza pubblica, rinsalda la relazione continua e l'ascolto dei cittadini da parte dell'Amministrazione comunale. Possiamo affermare, con fatti concreti, che oggi la città è più sicura e, conseguentemente, più vivibile e attrattiva".

