Blitz antidroga a Modica: arrestato pregiudicato, denunciato il figlio minorenne

Padre arrestato, figlio minorenne deferito. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Modica hanno tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un quarantaquattrenne Salvatore G., 44 anni, già arrestato dall’Arma nell’operazione Bronx del 2019 per reati analoghi, e hanno deferito in stato di libertà il figlio minorenne.

A seguito di una attività mirata effettuata assieme a un’unità del nucleo cinofili di Nicolosi, a casa dell’uomo è stata effettuata un’accurata perquisizione domiciliare che ha portato al rinvenimento e sequestro di 25 grammi di cocaina, 250 grammi di marijuana, due grammi di hashish, materiale per il taglio ed il confezionamento e la somma contante di oltre 13.000 euro, ritenuta verosimilmente provento di spaccio.

L’uomo risulterebbe disoccupato e in attesa delle concessione del beneficio del reddito di cittadinanza. Il figlio minorenne è stato denunciato per concorso nel reato del padre.

© Riproduzione riservata