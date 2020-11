Ragusa, attivata l'assistenza domiciliare per i pazienti Covid

L’Azienda Sanitaria di Ragusa, visto il propagarsi dei contagi per la pandemia, ha attivato mediante gli enti accreditati Medi Care e Samot Ragusa Onlus tre team dedicati: due per le cure domiciliari integrate e una per le cure domiciliari palliative e trasfusionale.

Il servizio domiciliare Covid è dedicato ai pazienti risultati positivi al tampone o in isolamento fiduciario con bisogni sanitari non procrastinabili. "L'Asp di Ragusa annovera una storia antica nella gestione delle trasfusioni domiciliari, - sottolinea il direttore generale, Angelo Aliquò - e, quindi, non poteva abbandonare i pazienti affetti da talassemia o altre emoglobinopatie che, se positivi al Covid, non avrebbero potuto ricevere le cure appropriate".

L'assistenza è assicurata anche ai pazienti in fase terminale evitando loro quel senso di abbandono e/o solitudine vissuto in caso di ricovero. Il servizio viene erogato inoltre, ai pazienti che necessitano di prelievi ematici, Ega - emogasanalisi, medicazioni.

