La nave Azzurra torna a Pozzallo, su 42 migranti ne sbarcano solo 7

Attraccata a Pozzallo, la nave quarantena Azzurra, con 42 migranti a bordo in attesa di sbarco. Ma alla fine solo 7 verranno fatti sbarcare, appartengono a due nuclei famigliari con tampone anti Covid negativo. Gli altri 35 dovranno rimanere a bordo.

In sostanza, all’interno della nave quarantena ci sarebbero delle aree differenziate proprio per evitare che un contagiato possa re-infettare tutti i migranti a bordo e in uno di questi i compartimenti, sarebbero stati riscontrati dei casi di positività che impediscono allo stato attuale ai 35 di sbarcare.

Il 23 novembre, aveva lasciato a Pozzallo 223 migranti in trasferimento verso Toscana e Calabria, dopo un tragitto articolato. La nave tra il 14 e 15 novembre aveva lasciato Lampedusa alla volta di Augusta. Il 19 novembre si era diretta a Catania e il 20 novembre era tornata ad Augusta, porto che ha lasciato il 23 novembre per approdare appunto a Pozzallo. Un tragitto simile anche in questa occasione. Lo stesso giorno la nave ha lasciato Pozzallo dopo avere affidato alle autorità i 223 migranti, ed è giunta a Catania il 24 novembre: da qui è andata a Augusta e questa mattina approdo a Pozzallo per trasferire 7 migranti.

© Riproduzione riservata