Provincia di Ragusa, lieve flessione dei ricoveri per Coronavirus ma 4 vittime

Sono 133 nel Ragusano le persone ricoverate in ospedale per Covid. Quattro le vittime (avevano 61, 67, 79 e 83 anni) che portano il numero dei decessi da inizio epidemia a 82 mentre i guariti sono 1106.

Al Giovanni Paolo II di Ragusa, 76 pazienti: 40 in Malattie infettive, 9 in area grigia, 9 in area Covid 3 e 18 in Terapia intensiva. Al Guzzardi di Vittoria, 31 pazienti: 13 in area grigia, 13 in area Covid e 5 in Terapia intensiva. Al Maggiore di Modica 24 pazienti: 9 in Malattie infettive e 15 in area Covid. Due pazienti sono al San Marco di Catania i Malattie infettive.

