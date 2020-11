Covid, monitoraggio in modalità drive-in fino a lunedì nel Ragusano: ecco dove

Prosegue l’attività di screening dell’Asp di Ragusa, come indicato dall’assessorato regionale della Salute, anche per questo fine settimana e lunedì con il tampone rapido per gli studenti degli istituti scolastici, dei familiari, del personale docente e non.

Il monitoraggio continuerà a svolgersi in modalità drive-in oggi, domenica e lunedì dalle 9 alle 15, con check-point individuati nei seguenti comuni: Ragusa (dal 21 al 23); oggi a Monterosso Almo, Giarratana e Santa Croce Camerina. Ed ancora, oggi ad Acate, a Vittoria e Comiso a Modica, Scicli, Pozzallo e Ispica da oggi a lunedì.

Per favorire lo svolgimento delle attività di monitoraggio e ridurre i tempi di attesa, Asp Ragusa ricorda ai cittadini inclusi nello screening, in alternativa alla compilazione in loco, che possono prenotare il tampone rapido accedendo al portale Sicilia Coronavirus QUI cliccando su 'Tampone rapido Covid 19' e compilando il modello di registrazione, nel quale si potrà scegliere la località del drive-in tra quelli proposti e la data disponibile.

In sede di registrazione, nel Form si deve selezionare la categoria di appartenenza «Utenti residenti o domiciliati nella provincia di Ragusa» e compilare i campi. Coloro che si prenoteranno, dovranno presentarsi nella località prescelta esibendo la prenotazione in forma cartacea o telematica e la tessera sanitaria. Il test si effettua su base volontaria.

Collegandosi al sito dell’Asp QUI è possibile prenotarsi e scaricare il modello per il consenso informato di cui occorre munirsi. Portare la propria tessera sanitaria. Il coordinamento delle attività è affidato a Carmela La Terra, direttore dell’unità assistenza di base di Asp Ragusa.

