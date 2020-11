Aumentano i ricoveri nel Ragusano, tre le vittime

Sono 1047 i guariti nel Ragusano da inizio epidemia e il numero delle vittima sale a 68. Tre decessi nelle ultime 24 ore; le vittime avevano 72, 86 e 87 anni. Sottoposti ad isolamento domiciliare in 2506. In aumento i ricoveri.

Ieri erano 137, oggi 142. La distribuzione negli ospedali è la seguente: 76 in totale al Giovanni Paolo II di Ragusa; i ricoverati in Malattie infettive sono 36, una donna in ostetricia (isolata rispetto alle altre pazienti), 18 in Terapia intensiva, 21 in area grigia. Al Maggiore di Modica 22 pazienti; 8 in Malattie infettive, 14 in reparto Covid.

Al Guzzardi di Vittoria, i pazienti Covid in totale sono 41: 21 in area grigia, 16 in area Covid e 4 in Terapia intensiva. Due pazienti si trovano al San Marco di Catania in Malattie infettive; stesso reparto per un paziente ricoverato all’ospedale di Gela. Sono 12 le persone ricoverate nella Rsa Covid di Ragusa.

