Coronavirus, il sindaco di Modica chiude le scuole: disposta la sanificazione

Chiudono le scuole a Modica, con ordinanza sindacale. Le scuole dell’infanzia, quelle elementari e le medie resteranno chiuse fino a mercoledì per sanificazione. Lo comunica il sindaco Ignazio Abbate.

«A causa della riscontrata positività di alcuni componenti del personale scolastico e alunni di diversi plessi scolastici, ho disposto l’immediata chiusura di tutte le scuole di competenza comunale - infanzia, elementari, medie - nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì. Al termine delle operazioni di sanificazione di tutti i plessi si tornerà a scuola». Il primo cittadino specifica inoltre che «Essendo impossibilitato in base a norma di legge a sospendere l’attività didattica di presenza, in caso di riscontrate positività la chiusura temporanea per la sanificazione dei locali è l’unica soluzione applicabile per la sicurezza di tutti».

A Modica ci sarebbero stati alcuni casi di positività; in sostanza, uno pressochè in ogni scuola. Il 12 novembre l’assessore regionale alla Pubblica istruzione, Roberto La Galla intervenendo sull'ordinanza di chiusura delle scuole emessa e poi ritirata dal sindaco di Palermo, Leoluca Orlando aveva dichiarato «con l’assessore Razza (assessore regionale alla Salute), nel rispetto del DPCM vigente e dell’ordinanza del Presidente Nello Musumeci, abbiamo richiamato i sindaci a subordinare eventuali provvedimenti di chiusura al preventivo parere tecnico-sanitario del competente Dipartimento di prevenzione dell’ASP».

Alla stessa data risale una nota alle amministrazioni locali, dello stesso contenuto, inviata dalla Prefettura di Ragusa che richiamava i sindaci, pur nella loro autonomia, ad attenersi alle disposizioni interministeriali.

