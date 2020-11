Coronavirus, anche a Scicli arriva il drive-in: tamponi a studenti e familiari

Sabato e domenica prossimi a Scicli, a partire dalle 9, nel centro della Protezione civile di contrada Zagarone saranno effettuati tamponi rapidi per i giovani e per i loro familiari. Lo rende noto l’amministrazione comunale, che ha aderito alla campagna di screening per la prevenzione e la diffusione della pandemia Covid 19 dell’Asp di Ragusa.

Lo screening preventivo - informa una nota - si inserisce all’interno del monitoraggio regionale per il tramite della effettuazione di tamponi antigenici rapidi Covid-19 "target" popolazione scolastica istituti di secondo grado. I cittadini che si sottoporranno al tampone dovranno portare con sé la tessera sanitaria. Per i minori i genitori dovranno dare il consenso in loco. Nel weekend successivo si procederà a effettuare i tamponi agli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo grado.

"Ad oggi - afferma il sindaco Enzo Giannone - la situazione nelle scuole a Scicli è del tutto sotto controllo. I dirigenti scolastici conoscono bene quali sono le procedure da attivare in casi di possibile rischio di contagio da Covid19. E nessuna segnalazione in tal senso è stata fatta tranne quelle per cui si è già intervenuti nei giorni scorsi. Si invita pertanto a non far circolare notizie infondate e a non creare allarmismi che non hanno ragion d’essere". ANSA

