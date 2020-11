Superati i 2mila contagi nella provincia di Ragusa, scuole a rischio chiusura

Sono oggi 2052 i positivi da Covid 19 in isolamento domiciliare in provincia di Ragusa: 61 Acate (-5 nelle ultime 48 ore), 31 Chiaramonte (-1), 240 Comiso (+18), 14 Giarratana (+6), 94 Ispica (+1), 214 Modica (+22), 6 Monterosso (-1), 72 Pozzallo (-), 490 Ragusa (+4), 37 Santa Croce (-), 45 Scicli (+10) 688 Vittoria (+17). Trentatrè provengono da fuori provincia.

Sono in totale 64642 i test effettuati (+1464), 50182 tamponi molecolari e 14470 tesi sierologici. Per il primo cittadino di Ragusa, Giuseppe Cassì, la situazione sanitaria «purtroppo e grave e in via di peggioramento; gli scenari per i prossimi giorni non sono positivi. A dirlo e stato il nostro assessore alla Sanità, Luigi Rabito, primario di Rianimazione, reparto che in questo momento e saturo con 17 pazienti ricoverati per Covid».

Anche nelle scuole, aggiunge il sindaco, «si vivono momenti di grave preoccupazione. Ho avuto un incontro in videoconferenza con i dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado insieme ai vertici di Asp. E’ stato un momento importante per confrontarsi nuovamente sui protocolli da seguire nei casi, sempre piu frequenti, di positivita di alunni, docenti o personale scolastico».

Cassì ha sottolineato di non aver facoltà di disporre la chiusura delle scuole, (chiesta a gran voce anche da un comitato spontaneo di mamme con centinaia di adesioni) ma che i provvedimenti competono a Stato e Regione, dichiarando però che sono al vaglio nuovi provvedimenti per interdire alcune zone della città ed evitare assembramenti.

