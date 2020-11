Tamponi drive-in a Ragusa e provincia: trovati 32 positivi

Nelle quattro postazioni dei comuni di Ragusa, Comiso, Modica e Vittoria, 32 positivi su 1.326 tamponi effettuati. In particolare a Ragusa, 273 test, con zero positivi, a Comiso, 305 con 9 positivi, a Modica, 341 con 3 positivi, a Vittoria, 405 con 20 positivi. I positivi al tampone rapido sono stati sottoposti, nelle stesse postazioni, a tampone molecolare. In due giorni sono stati effettuati più di 2.300 test rino- faringei e domani si continua con lo screening sempre della popolazione scolastica.

Asp Ragusa informa che le postazioni replicheranno i test sabato, domenica e lunedì della prossima settimana. Lo screening è gratuito ed è su base volontaria. Anche i genitori possono effettuare il test gratuitamente.

Dal bollettino regionale emerge che sono 1867 le persone Covid positive in tutta la provincia, 17 in più rispetto a ieri. Il numero delle vittime da inizio epidemia è di 45, tre in più rispetto a ieri. Sono 1769 le persone positivi al Covid 19 in isolamento domiciliare e 98 i ricoverati (+12 rispetto al dato di ieri). Ecco il dettaglio dei pazienti positivi in isolamento domiciliare: Acate 60 (-), Chiaramonte 27 (-2), Comiso 192 (+5), Giarratana 8 (+2), Ispica 82 (-5), Modica 190 (+9), Monterosso 6 (-), Pozzallo 68 (+5), Ragusa 420 (+32), Santa Croce 31 (+9), Scicli 35 (+2) e Vittoria 650 (-21). Sono stati effettuati al momento in cui si scrive 62.658 test (+1.771), di cui 48.564 tamponi molecolari e 14.094 sierologici. Sono 389 le persone guarite da inizio pandemia.

Per quanto riguarda il dato relativo ai ricoveri i pazienti sono 98, ci sono 47 pazienti al Giovanni Paolo II di Ragusa (33 in Malattie infettive e 14 in Terapia intensiva); al Maggiore di Modica 10 ricoverati, 9 pazienti in «area grigia» e 1 in Terapia intensiva; al Guzzardi di Vittoria, 38 pazienti (20 in «area grigia», 14 in area Covid e 4 in Terapia intensiva), al San Marco di Catania, 2 pazienti in Malattie infettive e un paziente nello stesso reparto dell’ospedale di Gela.

