Ragusa, otto preti positivi al coronavirus: chiuse quattro chiese

Otto sacerdoti della Diocesi di Ragusa sono risultati positivi al coronavirus. Quattro sono finiti in isolamento e quattro chiese sono state chiuse.

L'emergenza Covid tocca in modo significativo la diocesi di Ragusa tanto che il vescovo, Carmelo Cuttitta, ha congelato le rotazioni già decise per alcune parrocchie. Tra i contagiati c'è anche il prete destinato in una chiesa di Vittoria dichiarata zona rossa.

Monsignor Cuttitta ha chiesto ai sacerdoti della diocesi di affrontare la situazione "con determinazione e responsabilita'" ma anche con "consapevole prudenza". Le chiese per il momento chiuse sono due di Ragusa (San Pio X e Nunziata) e due di Comiso (Sacro Cuore e santa Maria delle Grazie). Il vescovo non ha escluso "provvedimenti piu' restrittivi".

© Riproduzione riservata