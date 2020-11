Stesi sui binari per scattarsi un selfie, due adolescenti salvati a Ragusa

Una foto estrema da condividere sui social e raccattare qualche like. Al costo della propria vita. Due adolescenti sono stati salvati ieri dai carabinieri di Ragusa quando, poco prima del passaggio del treno nei pressi di piazza Anna Magnani, si sono stesi sui binari per scattarsi un selfie.

Un altro esempio di un fenomeno che prende il nome di “Daredevil-selfie” e che consiste nello scattarsi selfie, appunto, in posizioni estreme e luoghi pericolosi. I due giovani non sono i primi ad aver provato a scattarsi una foto sui binari, approfittando di un varco nella recinzione divelta, e in molti sono morti nel tentativo di farlo.

Ad accorgersi di ciò che stavano facendo i due adolescenti un passante che ha immediatamente contattato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. I ragazzi sono stati spostati pochi minuti prima del passaggio del treno, sono stati quindi consegnati ai genitori e multati per aver sostato in luogo vietato. Indagini in corso.

