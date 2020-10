Covid, 649 positivi nel Ragusano: l'Asp riorganizza i posti letto

Sono 649 persone attualmente positive nel Ragusano. Il dato più alto è quello di Vittoria con 303 e quello di Ragusa con 155 positivi. Ieri, nell’ospedale di Vittoria si è registrato il decesso di un paziente di anni 84 di Vittoria. I ricoverati nell’ospedale "Maria Paternò Arezzo" di Ragusa sono 18 in malattie infettive e 4 in terapia Intensiva.

Un ricoverato si trova nel reparto malattie infettive dell’ospedale San Marco di Catania. Intanto, 4 pazienti sono stati ricoverati nella foresteria dell’ospedale "Arezzo". L’Asp di Ragusa, visto l’andamento epidemiologico del Covid, così come indicato dall’assessorato della Salute, per potenziare i servizi assistenziali è ricorsa all’assunzione temporanea di personale sanitario esterno: 12 operatori socio sanitari e 2 ausiliari per il reparto di malattie infettive - area Covid 6 operatori sociosanitari per la foresteria, dell’ospedale "Arezzo".

"Al momento - si legge in una nota di Asp Ragusa - si sta procedendo a una nuova organizzazione dei posti-letto, anche alla luce della grave carenza di medici anestesisti, allo scopo di dare risposte di assistenza ospedaliera, in caso di aumento di pazienti che hanno necessità di essere ricoverati.

