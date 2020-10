Coronavirus, bambina positiva in una scuola di Pozzallo: in quarantena alunni e insegnanti

Una bambina è risultata positiva al coronavirus in una scuola per l'infanzia a Pozzallo. Venti alunni, tre insegnanti e due bidelle sono quindi in quarantena preventiva. La dirigente scolastica ha disposto la chiusura della classe. Le altre sezioni di scuola dell’infanzia, proseguiranno regolarmente le attività educativo-didattiche. Lo rende noto il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna.

Sospetto caso di Covid anche nella società sportiva di basket Passalacqua Ragusa. Squadra e staff sono stati messi in isolamento fino all’esito dei tamponi già effettuati. Di ritorno dalla trasferta di Lucca e sottoposta a un tampone rapido, una delle giocatrici, infatti, è risultata positiva al Covid.

"Si tratta di una positività da accertare ma intanto la squadra al completo e tutto lo staff si è posto in auto isolamento, in attesa dell’esito dei tamponi che sono stati effettuati in mattinata", spiega il club.

