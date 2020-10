Rapina in casa di un'anziana a Modica, assolti due pozzallesi

Erano accusati di avere messo a segno una rapina ai danni di un’anziana a Maganuco, Marina di Modica. Entrati nella sua abitazione, con il volto travisato, a febbraio del 2018, l’avrebbero immobilizzata per poi rubare dei gioielli che si trovavano nella stanza della figlia.

Per Vittorio Pizzo e Debora Borgia, entrambi pozzallesi, il pubblico ministero, Gaetano Scollo, aveva chiesto la pena rispettivamente di 6 anni e 5 anni e 4 mesi con rito abbreviato per rapina aggravata anche dalla violenza messa in atto contro la donna ultra sessantacinquenne, impossibilitata a difendersi. Il giudice Andrea Reale, presso il Tribunale di Ragusa, ha assolto entrambi per non avere commesso il fatto. (AGI)

